Мастеру спорта по фехтованию и тренеру отделения фехтования КЗ ДЮСШ им А. Демьянюка Андрею Колесникову было всего 65 лет. В заведении, где работал наставник, запомнят коллегу, как всегда открытого, искреннего и преданного своему делу человека.

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Большая потеря для украинского фехтования

Титулованные львовские парафехтовальщики Андрей Демчук и Наталья Морквич уже отреагировали на большую потерю для фехтовальной семьи.

Наталья выложила совместное фото с наставником. Напомним, что у Токио Морквич завоевала "серебро" Паралимпиады-2020 на "рапире".

Мой тренер! Лучший тренер! Большая для меня потеря... Вечная память,

– написала Морквич.



Умер Андрей Колесников / Фото с инстаграмма Натальи Морквич

Андрей Демчук тоже опубликовал фотографию тренера с прощальными словами. Именно Андрей Колесников дал дорогу Демчуку, который в 2016-м в Рио-де-Жанейро стал олимпийским чемпионом по мужской сабле на колясках (Категория А).

Тренер, начавший мой путь в фехтовании, дал рапирную "школу", которая верю будет иметь продолжение не только в сыне, но и в Его учениках! Жалею, что не все получил из Его огромного багажа фехтовальных умений и знаний…Спасибо, Витальевич, за то что умел научить и умел ждать, скромно стоя у дорожки, иногда не произнеся и слова, потому что понимал, что все нужно почувствовать. Bonne chance, в лучшем мире! Вечная память, Маэстро рапиры!,

– написал Демчук.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и друзьям Андрей Колесникова. Наставник внес весомый вклад в украинское фехтование, который будет навсегда напоминать о жизни Заслуженного тренера!