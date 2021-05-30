Гонщик попал под колеса соперника
"Мы с глубокой грустью сообщаем о потере Джейсона Дюпаскье. От имени всей семьи Мы выражаем соболезнования его команде, семье и близким. Тебя будет очень не хватать, Джейсон. Езжай с миром", – говорится в сообщении MotoGP.
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Что известно об аварии
- Во время квалификации Дюпаскье упал со своего мотоцикла в одном из поворотов, после чего попал под колеса соперника – Аюму Сасаки.
- Сообщалось, что гонщику требуется неврологическая операция. Швейцарец находился в крайне тяжелом состоянии в одной из больниц Флоренции.
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