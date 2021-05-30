Гонщик попал под колеса соперника

"Мы с глубокой грустью сообщаем о потере Джейсона Дюпаскье. От имени всей семьи Мы выражаем соболезнования его команде, семье и близким. Тебя будет очень не хватать, Джейсон. Езжай с миром", – говорится в сообщении MotoGP.

К слову Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020

Что известно об аварии

Во время квалификации Дюпаскье упал со своего мотоцикла в одном из поворотов, после чего попал под колеса соперника – Аюму Сасаки.

Сообщалось, что гонщику требуется неврологическая операция. Швейцарец находился в крайне тяжелом состоянии в одной из больниц Флоренции.

Смотрите видео аварии (18+)

Трагедия в Муджелло стала первой на трассах чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам из Барселоны 2016, когда в тренировке Moto2 погиб испанский гонщик Луис Салом.