На их стадионе будет играть сборная Украины: польские ультрасы на матче вывесили антиукраинские баннеры

Самые активные болельщики польского коллектива решили протестовать против Украины. Фанаты осветили свою позицию в одном из тамошних матчей.

Ультрас Шленска вывесили антиукраинские баннеры в матче против Заглембе. За обе польские команды выступают украинские футболисты.

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Агрессивные фанаты

Самые активные болельщики Шленска продемонстрировали свою позицию, которая настраивает против Украины. В рамках второго тура чемпионата Польши в матче против Заглембе (1:2) ультрас "военных" вывесили несколько антиукраинских баннеров, призывающих прекратить помощь нашему государству, а также пытаются разрушить "братство" между странами. В частности, на протестных заголовках были написаны следующие слова: "Остановите украинизацию Польши", "Украинцы мордовали детей на Волыни". Более того, ультрасы также нанесли на баннеры нецензурные высказывания по поводу Украинской повстанческой армии и Степана Бандеры.

Антиукраинские баннеры/ твиттер Мартина Торжа

Следует отметить, что цвета Шленска, фанаты которого активно протестовали против нашего государства, защищает украинский полузащитник Егор Маценко. А вот временно к Загламбе, противостоящему вроцлавскому коллективу в данном матче, присоединился еще один украинец, а именно хавбек киевского Динамо Сергей Булеца. Полузащитник отыграл против Шленска 8 минут, выйдя на замену, а вот Маценко на поле не появлялся.

На стадионе во Вроцлаве "Тарчинская Арена", являющегося домашним "коллизеем" "военных", сборная Украины будет принимать сборную Англии в рамках отбора к Евро-2024. Поединок состоится 9 сентября, в 19:00.