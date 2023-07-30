В Австралии и Новой Зеландии проходит чемпионат мира по футболу среди женщин-2023. В матче 2-го тура группового этапа сборная Марокко встречалась с национальной командой Южной Кореи, пишет 24 Канал.

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В составе африканской сборной весь поединок сыграла защитница Нухайла Бензина. Она стала первой в истории футболисткой, сыгравшей в хиджабе. Ранее никто из женщин не играл на турнире в мусульманской накидке.

Хиджаб – женская одежда в исламе, главное предназначение которой – скрыть фигуру, очертания тела женщины. Ношение хиджаба обязательно в Иране, где его еще называют "чадра".

Встреча завершилась победой африканок со счетом 1:0. Единственный гол забила нападающая марокканок Ибтиссам Джрайди. Нухайла Бензина получила желтую карточку в конце поединка.

Нухайло Бензина вместе с футболистками Марокко празднует забитый гол / twitter.com/FIFAWWC

Отметим, что марокканской футболистке 25 лет. Нухайло Бензина играет защитницей в клубе ASFAR.

Важно! Чемпионат мира-2023 среди женщин продлится с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является команда США.