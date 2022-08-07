"Горы в аду, предатель": фанаты Десны сожгли паспорт перебравшегося в россию игрока – видео

Список футболистов-изменников пополнился Александром Масаловым. Бывший игрок черниговской Десны уехал играть в Россию.

"Пусть таким дерьмом, как ты, занимаются спецслужбы"

Александр Масалов потерял российский паспорт на уничтоженном стадионе Десны. Футболист не только имел два паспорта, но и после этой скандальной ситуации уехал играть в страну-агрессора.

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Левый защитник, ранее выступавший за Десну, на правах свободного агента перешел играть в российскую Уфу. Ультрас черниговского клуба записал обращение к футболисту-изменнику и сжег российский паспорт Масалова.

Украинский документ фанаты передали СБУ, чтобы те занимались делом бывшего игрока Десны. Болельщики заверили, что сделают все возможное, чтобы имя Александра Масалова в будущем никак не было причастно к украинскому футболу.

Неуважаемый ган**н масалов, мы сжигаем эту сральную бумажку, которую ты получил у оккупантов, хотя и знаем, что никакой ценности она не имеет и ты без проблем вылежишь несколько задниц и получишь новую. Твой паспорт гражданина Украины, который ты изменил, мы решили передать в СБУ. Пусть таким дерьмом, как ты, занимаются спецслужбы,

– сказал болельщик.

Фанаты передали "привет" Масалову.

А мы в свою очередь передаем тебе пламенный "привет" – горы в аду, предатель, вместе со своим новым говноклубом, вместе со своей новой "родиной",

– заявил один из ультраса Десны.

Заметим, что на видео присутствует нецензурная лексика.

Ультрас Десны обратились к изменнику Масалову (18+): смотрите видео