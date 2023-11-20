Фанаты болгарского клуба организовали сбор средств для защитников Украины

С начала полномасштабной агрессии России футбольные ультрас украинских клубов встали на защиту своей Родины. Посильную помощь им оказывают дружеские группировки фанатов зарубежных клубов.

В субботу, 18 ноября, в столице Болгарии Софии прошел благотворительный футбольный турнир. Его организаторами выступили фанаты местного клуба Левски.

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Ультрас Левские поддержали Украину

Соревнования были организованы для сбора средств для украинских воинов. Деньги поступят фанатам Динамо, воюющим с захватчиками. А также Российского добровольческого корпуса – подразделения Вооруженных сил Украины, сформированного из этнических россиян.

Специально для турнира фанаты "Левские" подготовили баннеры с надписями: "Free Azov", "Boycott Terrorussia" и другими антикоммунистическими символами.

Ультрас Левски с баннерами на благотворительном турнире / twitter.com/ultrasnotreds18

Это не первая акция фанатов Левски в поддержку Украины. Во время матчей чемпионата Болгарии они вывешивали сине-желтое знамя. Также ультрас софийского клуба призвали упразднить товарищеские матчи с российскими командами во время тренировочных сборов.