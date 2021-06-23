Уличные драки – хорошая вещь, чтобы задуматься, – лучший каратист Украины Станислав Горуна

Он выбивается из привычного образа украинского спортсмена. 32-летний львовянин Станислав Горуна – победитель Всемирных игр-2017, Европейских игр-2019, бронзовый призер чемпионата мира-2014. В мае Станислав стал первым украинским каратистом, которому удалось выиграть золото чемпионата Европы.

Чуть ранее Горуна завоевал для Украины первую в истории и единственную олимпийскую лицензию в этом виде спорта и через месяц попытается получить награду Игр в Токио.

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Однако узнаваемым Станислав стал не благодаря победам, точнее, далеко не только благодаря ним, а благодаря собственной харизме, открытости и умению себя презентовать, то есть характеристикам, которые большинству наших атлетов чужды.

Собственно, такой же нестандартный нынешний гость 24 канала и в жизни. Он с ностальгией вспоминает, как участвовал в уличных драках и жалеет, что у его сына такого опыта не будет. Львовянин Горуна не скрывает скептического отношения не только к футбольным "Карпатам", но и к набожности земляков. Также колоритный каратист рассказал об отношении к Усику и Ломаченко, старте политической карьеры и главных соперниках на Олимпиаде.

Но разговор наш начался все же с темы публичности. Что неудивительно, ведь едва вернувшись из чемпионата Европы в Хорватии, Горуна не отдыхал дома, а через считанные дни принял участие в Киеве в пресс-конференции, церемонии награждения лучших хоккеистов Украины, съемках от Национального олимпийского комитета и дал это интервью.

– Меня внимание не отвлекает, а наоборот мотивирует. Приглашение на какие-то мероприятия или интервью – это как приятный бонус после каждого успешного выступления, – говорит Станислав. – Это только поначалу было необычным. Перед каждым такой событием сосредотачивался, продумывал заранее, что надо говорить и как. Сейчас во всех таких ситуациях чувствую себя свободно. Просто всегда понимаю, что есть период для публичности, а есть отрезки, когда надо забыть обо всем и сосредоточиться на работе. Выиграв чемпионат Европы, я на неделю расслабился.

А теперь в течение двух месяцев, которые оставались до Олимпиады – только работа. Начали со сбора в Черноморске, который был направлен на то, чтобы помочь четырем нашим каратистам подготовиться к лицензионному турниру в Париже. Приятно, что по итогам тех соревнований пропуск на Игры получила Анита Серегина и соответственно в Токио поедет она, Анжелика Терлюга и я. Теперь, когда мы знаем, сколько наших каратистов поедет на Олимпиаду, тренеры могут определиться с местом, где проведем остаток подготовки и адаптации к японскому часовому поясу, специфике их климата и еды.

Уличные драки – хорошая вещь, которая заставляет задуматься

– Карате вы начали заниматься 14-летним, то есть в сознательном возрасте, понимая, что этот вид спорта в нашей стране не очень популярен, а о его включении в олимпийскую программу не было и речи. Что вас привело на татами?

Это был 2003 год, я тогда не думал ни о славе, ни о медали. Пошел, чтобы научиться драться. В то время у детей после школы было значительно больше свободного времени, чем сейчас. Тогда же ни у кого еще не было ни гаджетов, ни компьютеров. Если на всю улицу у кого-то была игровая приставка – уже хорошо. Энергии у меня было много и ее надо было куда-то девать. Поэтому рад, что в одно мгновение постучал в правильные двери.

– Но драться можно научиться и в более раскрученном виде. Скажем, боксе. Львовская школа считается одной из лучших в стране.

– Да. Тем более, что у нас тогда были такие мощные клубы, как "Гетьман" и "Кожаная перчатка". К тому же, боксом занимался один мой хороший товарищ. Он звал с собой. Но, видно, плохо агитировал, раз я с ним не пошел. Кроме всего, хотел, чтобы секция была недалеко от дома. А детство мое прошло в Шевченковском районе Львова. Его называют "Варшавка" или "Семсотка". Нормальные такие районы (улыбается).

– Было желание, чтобы учиться драться?

– Конечно! Это же не то, что сейчас. Драки двор на двор, улица на улицу, район на район были обычным явлением. Где-то к середине первого десятилетия 2000-х. Только года с 2006-го это явление начало затухать. Я последний раз участвовал в уличной драке, будучи студентом второго курса. А когда был школьником, это было обычным явлением и частью жизни каждого нормального парня. Вот у меня сейчас растет сын и я даже жалею, что у него такой школы не будет. Уличные драки – хорошая вещь, которая заставляет задуматься и правильно оценивать себя и окружающих. Особенно в возрасте, когда формуешся как мужчина.



Станислав с сыном Львом

– При этом вы ходили в школу с углубленным изучением английского языка.

– Это не какая-то элитная школа. Обычная общеобразовательная школа, которую от большинства отличает то, что уроки английского в ней ежедневно, а не раз в неделю. Единственное, что в нашей школе училось несколько детей из состоятельных семей. Так босота из соседних школ ходила в наш школьный двор "на охоту". Любили забрать телефоны, часы или карманные деньги.

– Вы входили в число представителей богатых семей?

– Нет. Мои родители – обычные люди. Имели тогда свой киоск, в котором продавали сигареты, кофе и хот-доги, ездили на закупки в Польшу, возили джинсы, бытовую технику. На Галичине в то время многие люди так крутились.

– Вас папа с мамой к семейному бизнесу привлекали?

– Разве что, когда папа ездил за товаром. Мы с братом помогали разгружать машину.

– Когда поняли, что карате – больше, чем увлечение?

Та оно до сих пор просто увлечение! Да, я попал на Олимпиаду, но никогда занятиями спортом сильно не был озабочен. Просто когда занимаешься с полной отдачей, результат приходит сам по себе. Я получал от тренировок кайф и сам того не замечая, приобретал умения и понимание. Благодаря этому мне удалось победить ребят, для которых карате – дело жизни, ничем другим они не занимаются.

Ударить так, что человек упадет и ударится головой, можно и без подготовки

– Когда почувствовали, что умеете больше, чем ребята с улицы, не боялись использовать навыки в быту, чтобы за себя постоять?

– Наоборот – использовать надо.

– Можно же ударить так, что оппонент не поднимется. И это будет крах карьеры. Достаточно вспомнить недавнюю трагедию в Киеве, когда боксер Павел Камышовый ударил во время случайной ссоры работника службы охраны президента Василия Хмелюка. Для Василия та стычка имела летальный исход.

– Слышал о том инциденте. Трагическая случайность, несчастный случай. Так можно и без подготовки ударить так, что человек упадет и ударится головой. У меня при похожих обстоятельствах двоюродный брат попал в тюрьму. Он – человек далекий от спорта. Но вспыхнула драка, после удара тот мужчина, с которым он сцепился, упал, разбил об бордюр голову. Убийство по неосторожности на ровном месте.

– Ваш родной брат Ярослав, который тоже был сильным каратистом, прогремел из-за бытовой драки на всю страну (три года назад Горуна-младший в кинотеатре "повоспитывал" зрителя, который вел себя во время сеанса слишком шумно).

– Оно этого не стоило. Считаю, что сдержанными могли быть обе стороны. Но это был урок для всех причастных. Мы понесли материальный ущерб, а тот парень пострадал физически и, видимо, понял, что среди людей стоит вести себя немного сдержаннее. А вот Ярослав очевидно с тех пор старается держать себя в руках даже когда видит, что кто-то очень не прав. Цену за опыт каждый заплатил свою.



Братья Горуны на фоне братьев Кличко

– Вернемся однако к вашей спортивной карьере. Вам как человеку, который умеет зарабатывать деньги, не хотелось материализовать свое увлечение. Олимпийское карате – хорошо, но богатым благодаря ему не станешь. Не думали о том, чтобы попробовать свои силы в смешанных единоборствах?

Все можно. Но я вижу, как работают те спортсмены, для которых это единственная профессия. Я бы не хотел оказаться на их месте. Они побеждают, но находясь в постоянном стрессе, вызванном погоней за медалями и рейтингами, не получают от своих побед наслаждения. Часто это вообще несчастные люди. Они живут по две-три недели в месяц на сборах. Мне легче, потому что знаю, что вокруг спорта есть другая жизнь. Это позволяет отвлекаться. Я умею находить баланс.

Хотя не буду скрывать, что занимайся я спортом с той отдачей, с которой профессиональные бойцы, мог бы показывать заметно лучшие результаты. Чувствую, что во мне скрывается много потенциала, который не раскрыл, ибо над некоторыми компонентами надо длительное время работать. Многие вещи надо пробовать – сначала в зале, потом переносить их на соревнования. Но у меня нет столько времени. Я это понимаю, но не жалею, что поступаю так, а не иначе.

Благодаря тому, что я не зацикливался на спорте, мог учиться, окончил университет Ивана Франко и получил юридическое образование, работал в различных областях, общался с самых разнообразными людьми из мира бизнеса, политики, науки и искусства. Это расширило мой кругозор и способствовало более широкому пониманию многих вещей. Благодаря этому сейчас могу выбирать те направления, которым посвящу жизнь в будущем.

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Если бы зациклился только на карате, было бы только два пути – тренерская работа или функционерская, в Федерации карате. Был бы обречен оставаться в спорте. Кое-где прижиться было бы сложно, ведь вне спорта мои достижения никого не интересуют. Пришлось бы учиться, начинать с нуля. Для человека, который уже чего-то достиг, который выпадает из среды, в которой утвердился как личность и узнаваем, это сложно и стрессово. Кроме того, я понимаю, что в реалиях украинского карате, даже став непобедимым, я бы не смог материально компенсировать затрат времени и энергии.

Хотя, конечно, сейчас, когда на носу такой серьезный вызов как Олимпиада, я временно отброшу на обочину все, абстрагируюсь и сосредоточусь только на достижении результата. Тех наработок, которые получил бы благодаря годам упорного труда, уже не вернешь, но чувствую, что тех умений, которые у меня есть, может быть достаточно, чтобы выступить в Токио успешно. В любом случае, всегда понимаю, что победами и поражениями жизнь не ограничивается. Я не хочу быть инструментом в определенной экосистеме.

– Личный тренер Антон Никулин на вас за такое отношение не злится?

– Думаю, что нет. Мы не первый день знакомы. Это же не просто тренер сборной, к которому съезжаются спортсмены со всей страны и от которых ожидается только удачное выступление. Это классический совковый подход. Однако тренер должен понимать, что у каждого есть личная жизнь. Мне повезло, потому что Антон Никулин – человек эрудированный, он работает не только тренером, но и возглавляет Управление спорта Львовского городского совета. Все мы понимаем, что занимаемся тем видом, который не может прокормить. Себя, может, содержать еще можно, а обеспечить семью нереально.



Станислав Горуна и Антон Никулин одержали в связке немало побед

– Немного с вами не согласен, что ожидание от спортсменов результата – лишь совковый подход. В этом контексте процитирую известного футбольного тренер Алекса Фергюсона. В книге "Менеджмент в стиле "Манчестер Юнайтед" он написал: "Понимаю преимущества хорошего образования и то, как оно готовит человека к жизни ... Впрочем, работа футбольного тренера заключается не в том, чтобы сделать из юноши биолога или геофизика и обеспечить ему успех после завершения карьеры игрока. Работа тренера заключается в том, чтобы сделать из него замечательного правого защитника или вингера. 11 лауреатов Нобелевской премии не выиграют Кубка Англии".

– Надо учитывать специфику вида спорта. В футболе очень важна позиционная работа. Личный навык футболиста важен лишь в локальных ситуациях. Самостоятельно ни один игрок турниров выигрывать не способен. В командных видах всего зависит от тренера, того, как он расставит игроков, как их подготовит и какую тактику выберет. Импровизация возможна, но только в тех рамках, в которые футболиста ставит тренер. В индивидуальных видах роль личности важнее. Тренер помогает таланту раскрыться.

Во второй части интервью читайте об адвокатской деятельности Горуны, его отношении к Усику и Ломаченко, старте политической карьеры и главных соперниках на Олимпиаде.