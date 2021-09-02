В Украины 20 "золото" на Паралимпиаде: Крипак выиграл заплыв с мировым рекордом

Сборная Украины завоевала уже 20 золотую медаль на Паралимпийских играх. Украинский пловец Максим Крипак выиграл уже 4-е "золото" в Токио.

80 медалей Украины

На этот раз безудержному украинскому спортсмену не было равных в заплыве на 100 метров на спине. Крипак победил в классе S10.

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Украинец проплыл дистанцию с новым мировым рекордом – 57.19 секунды. Предыдущий рекорд также принадлежал Крипаку, который он установил в 2016 году на Играх в Рио.

Ближайшего преследователя Стефано Раймонди из Италии Крипак опередил почти на 2 секунды!

Также в заплыве выступал украинец Станислав Попов, однако он не смог побороться за награды – 7 место.

Результаты заплыва

1. Максим Крипак (Украина) – 57.19 секунды

2. Стефано Раймонди (Италия) – 59.36 секунды

3. Флоран Мараис (Франция) – 1:01.30 секунды

Крипак принес Украине 20 "золото" на Паралимпиаде и 80 награду в целом! Также в активе Украины 36 серебряных медалей и 24 бронзовые.