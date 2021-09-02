В Украины 20 "золото" на Паралимпиаде: Крипак выиграл заплыв с мировым рекордом
Источник:24 канал
Сборная Украины завоевала уже 20 золотую медаль на Паралимпийских играх. Украинский пловец Максим Крипак выиграл уже 4-е "золото" в Токио.
80 медалей Украины
На этот раз безудержному украинскому спортсмену не было равных в заплыве на 100 метров на спине. Крипак победил в классе S10.
К теме Медальный зачет Украины на Паралимпийских играх-2020
Украинец проплыл дистанцию с новым мировым рекордом – 57.19 секунды. Предыдущий рекорд также принадлежал Крипаку, который он установил в 2016 году на Играх в Рио.
Ближайшего преследователя Стефано Раймонди из Италии Крипак опередил почти на 2 секунды!
Также в заплыве выступал украинец Станислав Попов, однако он не смог побороться за награды – 7 место.
Результаты заплыва
1. Максим Крипак (Украина) – 57.19 секунды
2. Стефано Раймонди (Италия) – 59.36 секунды
3. Флоран Мараис (Франция) – 1:01.30 секунды