Новогоднее чудо: украинскому паралимпийцу Сидоренко, не видевшему 30 лет, вернули зрение
Источник:Dziennik Zachodni
Сергей Сидоренко перенес сложную операцию по возвращению зрения в польской Катовице. Хирургическое вмешательство проводил величайший офтальмолог Эдвард Виленгала.
Украинский паралимпиец получил отличный шанс снова увидеть этот мир и свою семью после полученных ожогов. Поэтому Сергей Сидоренко не увидел в течение 30 лет.
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Начинает новую жизнь
Эдвард Виленгал провел успешную операцию. Хирургическое вмешательство вернуло спортсмену зрение. Уже в первый день после операции Сидоренко смог снова увидеть свою жену, а не только движение и свет.
Офтальмолог, производивший операцию, рассказал подробности вмешательства.
Мы удалили эндосперм роговицы в сочетании с затемненным хрусталиком и провели трансплантацию американской искусственной роговицы типа Бостон 1,
– сказал Виленгала.
Украинский паралимпиец признался, что теперь после операции в польской Катовице у него начинается новая жизнь.
Паралимпийцу Сергею Сидоренко вернули зрение / Фото Dziennik Zachodni
Напомним, что украинские паралимпийцы являются одними из самых сильных в мире. На последней Паралимпиаде-2020 в Токио украинцы получили 98 наград (24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых). Украина заняла 6 место в общем медальном зачете.