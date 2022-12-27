Новогоднее чудо: украинскому паралимпийцу Сидоренко, не видевшему 30 лет, вернули зрение

Сергей Сидоренко перенес сложную операцию по возвращению зрения в польской Катовице. Хирургическое вмешательство проводил величайший офтальмолог Эдвард Виленгала.

Украинский паралимпиец получил отличный шанс снова увидеть этот мир и свою семью после полученных ожогов. Поэтому Сергей Сидоренко не увидел в течение 30 лет.

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Начинает новую жизнь

Эдвард Виленгал провел успешную операцию. Хирургическое вмешательство вернуло спортсмену зрение. Уже в первый день после операции Сидоренко смог снова увидеть свою жену, а не только движение и свет.

Офтальмолог, производивший операцию, рассказал подробности вмешательства.

Мы удалили эндосперм роговицы в сочетании с затемненным хрусталиком и провели трансплантацию американской искусственной роговицы типа Бостон 1,

– сказал Виленгала.

Украинский паралимпиец признался, что теперь после операции в польской Катовице у него начинается новая жизнь.



Паралимпийцу Сергею Сидоренко вернули зрение / Фото Dziennik Zachodni

Сергей Сидоренко попал в ужасное ДТП. После которой он не смог самостоятельно передвигаться, но поддержка и помощь жены не позволила Сергею опустить руки. Сидоренко дважды становился призером Паралимпиады по дзюдо – в Сиднее и Пекине.

Напомним, что украинские паралимпийцы являются одними из самых сильных в мире. На последней Паралимпиаде-2020 в Токио украинцы получили 98 наград (24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых). Украина заняла 6 место в общем медальном зачете.