Украинского теннисиста сурово наказали за употребление допинга

Украинский теннисист Тимур Мухтарулин признан виновным в нарушении антидопинговых правил и отстранен от выступлений на 4 года.

В августе 2021 года 19-летний Мухтарулин сдал положительный тест на допинг. В его пробе был обнаружен амфетамин.

Смотрите также Известного украинского теннисиста отстранили от соревнований из-за допинга

"Мухтарулин был обвинен в нарушении антидопинговых правил в соответствии со статьями 2.1 и/или 2.2 антидопинговой программы (наличие запрещенного вещества в пробе игрока) 18 декабря 2021 года.

Тимур Мухтарулин не ответил на обвинения и таким образом считается, что он признал нарушение антидопинговых правил. Период дисквалификации начинается с даты, когда Мухтарулин был временно отстранен, то есть с 22 ноября 2021 года", – сказано в заявлении ITF.

Что известно о Мухтарулине

Информации о том, что украинец имеет специальное разрешение от врача на употребление амфитаминов, в ITF не поступало. Интересно, что в Черноморске он получил от организаторов wild card и сыграл один матч, в котором уступил французу, но анализ ему пришлось сдать.

На профессиональном уровне Мухтарулин сыграл лишь 11 матчей, а одержал победу лишь в одном. Поэтому ни в какие рейтинги парня еще не включили. Хотя имеет профиль на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), где пишут, что Тимур успел заработать 1239 долларов.