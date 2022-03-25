Украинского дерби не будет: Свитолина и Костюк вылетели из турнира в Майами

Сразу две украинские теннисистки вылетели из турнира WTA 1000 в Майами. Более неожиданным стало поражение Элины Светолиной.

Хизер Уотсон – Элина Свитолина 2:1 (4:6, 6:3, 7:6)

2 часа 39 минут не хватило Элине Свитолиной, чтобы стартовать на турнире по победе над соперницей из Великобритании. Стартовая партия осталась за украинкой – 4:6, пишет 24 канал.

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Во второй партии Уотсон удалось отыграться и с преимуществом в три гейма сравнять счет – 6:3.

Все решалось в третьей партии. Ни одна из девушек не хотела отдавать победу, поэтому поединок перевели в тай-брейк. К сожалению, сил и форта Светолиний не хватило для того, чтобы вырвать победу – 7:6.

За матч Свитолина совершила две подачи на вылет, такое же количество двойных ошибок. Сыграла 4 из 10-ти возможных брейков. Элина покидает турнир уже после первого матча.

Без украинского дерби

Ночью 25 марта свой путь в Майами закончила и Марта Костюк. 19-летняя киевлянка почти без шансов уступила швейцарке Белинди Бенчич. Соперница отдала украинцы за встречу всего четыре гейма – 6:3, 6:1.

Интересно, если бы Свитолина и Костюк праздновали победы, то сетка свела бы украинских теннисисток уже в следующем раунде турнира.