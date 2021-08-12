Украинским болельщикам запретили поддерживать сборную в матче с Казахстаном на стадионе

Первый матч после Евро-2020 сборная Украины по футболу проведет без поддержки своих болельщиков. 1 сентября украинцы сыграют против Казахстана.

Матч состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана Арена" и начнется в 17.00 по киевскому времени. Украинских болельщиков на стадион не допустят.

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Как сообщили в Украинской ассоциации футбола, они получили письмо от ФИФА, где указано об отмене квоты в 5% билетов для болельщиков гостевых команд на все сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022

"Такое решение обусловлено недавними вспышками COVID-19 в Европе и большим количеством матчей, которые будут сыграны в течение этого времени", – говорится в сообщении УАФ.

В целом в ФИФА решили отменить гостевую квоту на все матчи сборных в сентябре 2021 года – как официальных, так и товарищеских.

Стоит отметить, что в сентябре сборная Украины в целом проведет три матча. Кроме игры против Казахстана на выезде 1 сентября, уже 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский" наша команда сыграет против сборной Франции.

На 8 сентября у сборной Украины запланирован товарищеский матч против Чехии на выезде.