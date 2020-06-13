Украинский защитник Дмитрий Башлай стал настоящим спасителем своего "Подбескидзе". Ему удалось вырвать для команды одно очко в проигрышном матче.

В выездном матче второго по силе дивизиона Польши "Подбескидзе" померился силами с клубом "Медзь", пишет 24 канал. Стоит увидеть Форвард Яковенко-младший издевается над соперниками в Европе – видео Невероятный удар Команда Башлая до последнего уступала сопернику со счетом 1:2. 30-летнему украинскому футболисту удалось молниеносно замкнуть подачу с углового и спасти для команды ничью. Обзор матча смотрите видео: Карьера Башлая: главное Взрослую карьеру начинал в футбольном клубе "Нефтяник-Укрнефть".

В 2014 году подписал контракт с казахским "Таразом", где был основным футболистом.

2016 года Башлай заключил контракт с донецким "Олимпиком", но так и не смог сыграть в УПЛ. Потом поиграл в составе "Оболонь-Бровар".

В 2017 году стал игроком могилевского "Днепра". А уже через год перешел в узбекский клуб "Машал".

Теперь выступает за польский "Подбескидзе".