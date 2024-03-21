Не хочет навредить Григорчуку: украинский тренер прокомментировал свой побег за границу

В середине марта разгорелся большой скандал вокруг тренера Черноморца по физподготовке Игоря Касьяненка. Он не вернулся в Украину с командой с тренировочного сбора, который проходил в Турции.

В указанное время 36-летний уроженец Луганска не приехал в аэропорт, откуда делегация вылетала в Кишинев, а оттуда уже добиралась в Одессу. После этого инцидента клуб инициировал процесс аннулирования его тренерской лицензии и обвинил в предательстве.

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Вышел на связь, но не дал конкретики

Позже появились доказательства, что Игорь Касьяненко находится в Майами, где даже трудоустроился в клубе Дейд Каунти и проводит тренировки для команды U-23.

Экс-тренер Черноморца откликнулся на запрос журналистов о комментарии о прекращении сотрудничества с одесским клубом, но, отвечая на вопрос, не был настроен на откровенный разговор.

Он заявил, что удивлен повышенным вниманием к своей персоне и выразил непонимание, чем его ситуация отличается от трансферов футболистов.

"Не могу ничего комментировать – ни о Дейд Каунти, ни о том, где я нахожусь, ведь с большим уважением отношусь к Роману Иосифовичу Григорчуку. Поэтому любые мои комментарии могут повлиять на этого очень хорошего человека. Повторюсь: не буду ничего комментировать – просто не хочу. Я имею на это право. Не хочу дальше втягиваться в эту историю и не знаю, кому она важна.

Не понимаю, чем я отличаюсь от других футболистов, которые выехали за границу и не вернулись в Украину. И почему не было ко мне такого внимания, когда в мою квартиру прилетел "шахед", и никто об этом не написал? Поэтому извините, что не ответил на ваши вопросы. Вот такой мой комментарий,

– заявил Касьяненко.

Напомним, что ранее подобные побеги устроили SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев из Кривбасса, а также игрок юношеской команды донецкого Шахтера Александр Роспутько, который также не приехал в аэропорт, а впоследствии сбежал в Россию.

. Игорь Касьяненко работал в Черноморце с января 2022 года. До этого он также отвечал за физическую подготовку игроков в Заре, Полесье, Астане и солигорском Шахтере.