Украинский народ должен гордиться им, – отец Фьюри об Усике

Ранее британский боксер Тайсон Фьюри выразил свое восхищение Александром Усиком, который присоединился к территориальной обороне Киевской области. Британец заявил, что если Англия или США будут вовлечены в войну, то он будет первым в очереди добровольцев.

Фьюри-старший: Он защищает свою страну, как братья Кличко

Отец легендарного британского боксера Джон Фьюри тоже в восторге от решения Усика. Также он поделился мнениями о реванше украинца против Энтони Джошуа.

До речі Якщо Англія або США будуть втягнені у війну, буду першим у черзі добровольців, – Тайсон Ф'юрі

"Если не будет резкого улучшения ситуации в Украине и России, я думаю, вы не увидите реванш Усика и Джошуа. Это невозможно, потому что Александр бегает с ружьем в руках, так и должно быть. Он защищает свою страну как братья Кличко.

Он не будет думать о боксе, не будет думать об Энтони Джошуа. Его мнения будут сосредоточены на том, чтобы быть солдатом с оружием в руках и защищать свою страну», – сказал британец.

Также отец Фьюри считает, что не все россияне желают этой войны. Он подчеркнул, что они просто следуют указаниям своего президента.

Украинский народ должен гордиться им. Можно помолиться за всех тех русских ребят, которые не желали войны. Есть много ребят, которые должны это делать только потому, что их президент так сказал,

– сказал Фьюри.

"Я думаю обо всех тех российских ребятах, которые не хотят этой войны. Не все они разжигали войну", – добавил Джон.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!