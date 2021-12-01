Украинский Мотор одержал важную победу в Лиге чемпионов и увеличил шансы на плей-офф

Гандбольный клуб Мотор из Украины одержал важную победу в Лиге чемпионов. Украинские гандболисты обыграли немецкий клуб Фленсбург-Хандевитт.

Мотор – Фленсбург-Хандевитт 31:22 (15:14, 16:8)

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Запорожский Мотор принимал немецкую команду во Дворце спорта "Юность". Украинскому клубу было важно одержать победу в борьбе за 5 – 6 место в группе. Эти строчки дают право сыграть в 1/8 финала.

Основные соперники украинцев – Динамо Бухарест, Порту и собственно Фленсбург-Хандевитт. В первом круге Мотор уступил немцам, но смог взять реванш.

Первый тайм матча был очень ровный и завершился победой украинцев с разницей в один мяч. Украинцы увеличили темп с 45-й минуты.

Мотор владел преимуществом и одержал комфортную победу 31:22. После 9 туров Мотор занимает желанное 5-е место, имея 8 очков.

Мотор сыграет еще 5 матчей в Лиге чемпионов. Следующая игра украинцев состоится 9-го декабря против Динамо в Бухаресте.