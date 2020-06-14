Украинский полузащитник "Нымме Калью" Владислав Хомутов сделал дубль в матче 7 тура чемпионата Эстонии против "Калева" (4:0).

Калев – Нымме Калью 0:4

Голы: Хомутов, 3, 36, Паур, 51, 90 + 2

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Дубль Владислава Хомутова

"Калев" на своем поле принимал "Нымме" и уже по итогам первого тайма уступал со счетом 0:2. Автором обоих голов стал украинский полузащитник Владислав Хомутов, который отличился на 3-й и на 36 минутах.

Отметим, что у гостей в стартовом составе появилось сразу трое украинцев – защитники Владислав Веремеев и Андрей Маркович и полузащитник Владислав Хомутов. Экс-игрок "Карпат" Маркович провел на поле 65 минут и был заменен.

Победа позволила "Нымме Калью" подняться на вторую строчку турнирной таблицы и вплотную приблизиться к лидеру чемпионата – от "Флоры" команду украинца теперь отделяет лишь одно очко. Теперь на счету Хомутова 4 гола в 6 матчах чемпионата.