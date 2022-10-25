Курьезный случай: украинский комментатор работал одновременно на двух матчах в прямом эфире

Юрий Кириченко стал автором уникального случая по украинскому телевидению. Комментатор показал свой профессионализм и поработал на двух поединках.

9 октября с разницей в 30 минут состоялось два футбольных противостояния в турецкой Суперлиге и немецкой Бундеслиге. Сначала Юрий Кириченко начал комментировать поединок соперника Динамо в Лиге Европы Фенербахче против Карагюмрюка, прямую трансляцию которого показывало Megogo. Уже через полчаса начал параллельно работать на матче Штутгарт – Унион, транслируемый Setanta.

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Эпический момент украинского медиапространства

Похоже, что главной задачей украинского комментатора было то, чтобы ничего не перепутать. О таком курьезном случае рассказал известный комментатор Виктор Вацко, который назвал своего "коллегу по цеху" маэстро своего дела.

Выглядело это следующим образом. Там два слова сказал – пауза 30 секунд. Там два слова сказал – пауза минутка, и все такое. Такого я за всю жизнь, всю карьеру не видел и не слышал. Два матча одновременно! И гонорар на Setanta и гонорар на MEGOGO. Браво, маэстро,

– сказал Вацко.

Напомним, что официальным телетранслятором Украинской Премьер-лиги является Setanta.