Украинский клуб узнал потенциальных соперников в баскетбольной Лиге чемпионов

В новом сезоне баскетбольной Лиги чемпионов будет выступать только один украинский клуб – чемпион Суперлиги Прометей. Однако команда начнет выступления с квалификации.

На групповой стадии Лиги чемпионов выступит 32 клуба. 28 из них получили прямые путевки на турнир. Зато еще четыре места в группах разыграют между собой 24 команды в квалификации Именно к таким попал и Прометей.

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Квалификация стартует 13 сентября и пройдет в формате "бабблов". Жеребьевка отборочного турнира пройдет 7 июля.

Среди соперников каменчан могут быть следующие клубы: "Баккен Бэарз" (Дания), "Белфиус Монс" (Бельгия), "Бамберг" (Германия), "Тревизо" (Италия), "Фрибург" (Швейцария), "Хапоэль" Эйлат (Израиль), "Утена" (Литва), "Калев" (Эстония), "Капфенберг" (Австрия), "Ле Ман" (Франция), "Лондон Лайонз" (Великобритания), "Левски Лукойл" (Болгария), "Морнар" (Черногория), "Опава" (Чехия), "Парма" (Россия), "Перистери" (Греция), АЕК (Кипр), "Салон Вилпас" (Финляндия), "Сплит" (Хорватия), "Спортинг "(Португалия)," Цмоки-Минск "(Беларусь)," Клуж "(Румыния)," Лейден "(Нидерланды).



Участницы квалификации баскетбольной Лиги чемпионов / Фото championsleague.basketball

Основная часть турнира стартует 4 октября.

На групповом этапе 32 команды поделят на восемь групп по четыре клуба. Победители групп выйдут в 1/8 финала напрямую. Еще 8 участников плей-офф определятся в результате дополнительного раунда, в котором сыграют команды, занявшие вторые и третьи места в своих квартетах.

Победитель Финала четырех получит 1 миллион долларов.