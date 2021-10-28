Украинский клуб феерично одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов

В среду, 27 октября, состоялся матч 3 тура группы А Лиги чемпионов по баскетболу, в котором итальянское Динамо Сассари проиграло украинском Прометею.

Динамо Сассари – Прометей 79:87 (22:13, 22:25, 19:27)

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Слобожанцы не лучше провели первую половину встречи, периодически отпуская соперников на расстояние более чем в 10 очков. Однако в третьей четверти Прометею удалось быстро выровнять игру. На этом отрезке матча особенно выделялись Ди Джей Кеннеди и Илья Сидоров.

В заключительной десятиминутке к двум названным героям присоединились Крис Доу, Д'Анджело Харрисон и Шон Эванс, которые совместными усилиями принесли Прометею положительный результат.

Таким образом, Прометей добыл дебютную победу в Лиге чемпионов и поднялся на третье место в группе А. В параллельном матче Людвигсбург обыграл Тенерифе со счетом 80:69.