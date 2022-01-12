Украинский каратист Горуна уверен, что с легкостью мог бы победить МакГрегора

Украинский каратист Станислав Горуна убежден, что мог бы достичь незаурядного успеха в MMA. Однако менять свою деятельность он пока не планирует.

Горуна назвал преимущества каратэ

Бронзовому призеру Олимпийских игр-2020 интересно попробовать себя в ММА. Он рассказал, что необходимо для достижения успеха в этом спорте.

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"Мне было бы интересно попробовать себя в ММА Karate Combat, но я не собираюсь двигаться в этом направлении. Понимаю, что там нужна команда. Чтобы выступать на том уровне, за которым мы все следим: Порье, Конор, Хабиб — нужна целая команда. Ты не можешь там на энтузиазме чисто", – сказал Горуна.

По словам спортсмена, каратэ дает ощущение дистанции и момента. Он убежден, что ни в одном контрактном виде спорта нет такой скорости.

Так что не вижу проблем. Чувствую в себе максимальную уверенность, что я бы с тем же Конором разобрался бы только так, очень просто,

– заявил каратист.