Украинский каратист Горуна – лучший спортсмен марта по версии Всемирных игр

Станислав Горуна получил отличие от Международной ассоциации Всемирных игр. Украинский каратист стал лучшим спортсменком первого месяца весны.

Получил спортивное отличие

Лишь летом 2021 Станислав Горуна завоевал для Украины "бронзу" Олимпиады-2020 по карате, а уже в феврале 2022 взял в руки оружие. Однако на спортивном фронте каратист продолжает собирать награды, пишет 24 канал.

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Львовянина назвали лучшим атлетом марта по версии Всемирных игр. Напомним, что Горуна квалифицировался на Всемирные игры-2022, которые состоятся в Бирмингеме (США).

Организаторы турнира сделали короткий, но красивый видеоролик, в котором собраны фрагменты из столкновений Горуны.

Станислав выставил свою бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 на аукцион в поддержку ВСУ.

На Всемирные игры у Бирмингема отобрались еще пять каратистов – Екатерина Кривая, Анжелика Терлюга, Галина Мельник, Анита Серегина и Ризван Талибов.

Видеообзор поединков Станислава Горуны