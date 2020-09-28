Бронзовый призер чемпионата мира и победитель Европейских игр Станислав Горуна объявил о начале политической карьеры.

Каратист заявил в своем фейсбуке, что на региональных выборах во Львове будет представлять партию мэра города Андрея Садового – "Самопомощь".

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Как и говорил, я иду в политику! Сразу предупреждаю: готов к хейту (меня это веселит) и готов к провокациям (меня это драйвит)! Поэтому смелее – обязательно вцепите на меня стереотип низкосортности известных вам политиков, подведите всех политиков под одну планку и меня туда же! Также, праведно можете ожидать как я буду "портиться" и делаться хуже, потому что залез в это болото! "Буду иметь приятность вас в том разочаровать!

"Сразу отвечу почему "Самопомощь"? Когда вы вспоминаете Львов среди группки из 5-6 лучших городов Украины, то задумайтесь почему Львов в них входит и кто занимался его развитием последние 15 лет", – написал спортсмен.

Что известно о Горуне?

31-летний каратист родился во Львове. Трехкратный победитель серии турниров K1 PremierLeague (2013, 2014, 2017), шестикратный чемпион Украины по каратэ. Чемпион Европейских игр в Минске-2019. Бронзовый чемпион мира 2014 года.