Как украинский хоккей встретили в Северной Ирландии и при чем здесь наша победа

В конце мая этого года произошло одно из ярких событий в истории украинского хоккея – в Северной Ирландии на льду встретились херсонский "Днепр" и многократный чемпион Великобритании Belfast Giants, а во время этой игры было собрано 65 тысяч фунтов.

Президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко для сайта 24 Канала написал о том, как удалось организовать такой матч, какие особые гости посетили (и даже сыграли). А также о том, как хоккей делает нас на шаг ближе к цивилизованному миру.

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Все началось с сообщения мне в LinkedIn – туда пишут много людей из разных стран, но однажды ко мне обратились из благотворительного фонда The Odyssey Trust, созданного 20 лет назад для помощи жителям Северной Ирландии и реабилитации после войны. Они написали, что следят за Украиной и работой нашего благотворительного фонда "Украинская хоккейная мечта" и пригласили нас приехать к ним сыграть выставочный матч.

И здесь нужно чуть-чуть вернуться к истории этой страны. В середине апреля в ее столице Белфасте проходит большое празднование на уровне государства – подписание Белфастского соглашения. Если коротко, то 25 лет назад закончился их гражданский (военный) конфликт между правительствами Республики Ирландии и Великобритании. Чтобы понять масштаб этого события, скажу, что на эту дату в Северную Ирландию приезжали Джо Байден и семья Клинтон.

Так вот, там должен был состояться большой хоккейный матч и нам предложили принять в нем участие. В общем, эти события, посвященные окончанию войны, проходят не в милитарной форме, а наоборот, в наиболее мирном формате – через спорт, различные культурные мероприятия, через науку. The Odyssey Trust имеет в своей собственности ледовую арену вместимостью 10 тысяч мест, которая может быть многофункциональной, в том числе концертной площадкой.

Нас пригласили на игру с хоккейной командой Belfast Giants, многократными чемпионами Великобритании. Мы долго не сомневались и решили, что от нас туда поедет хоккейный клуб "Днепр" Херсон, потому что это символично – команда из деоккупированного города показывает, какую цену мы платим за эту войну.

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Для организации поездки у нас было небольшое количество времени, и это казалось очень сложным. Но все организационные расходы фонд взял на себя, а мы с ними решаем главные вопросы: визы, перелеты, где мы будем жить. Команда поехала, а часть игроков из "Днепра" даже впервые побывала за границей.



Хоккеисты "Днепра" провели благотворительный матч против Belfast Giants / belfastgiants.com

Когда мы прибыли в Северную Ирландию, мы были просто поражены уровнем их подготовки, уровнем организации. Мы приходим – и всюду наши логотипы: на меню в ресторане; женщины одеты в сине-желтые блузки, всюду флаги Украины.

Конечно, когда приезжаешь из Киева, где почти каждую ночь тревога и обстрелы, и видишь в далекой Северной Ирландии желто-голубой цвет, повсюду приветствуют украинцев как уважаемых гостей – это очень волнительно. В этот день мы встретились с представителями The Odyssey Trust. Говорили о партнерстве, о ценностях и поняли, что они у нас общие. Они тоже считают, что спорт – это не просто спорт, это больше, чем игра, – он возвращает людей к нормальной жизни. То есть все, что было связано с войной, для них хуже всего, что может быть в истории. Они говорили: "Мы понимаем вас, знаем, какие шаги вы будете проходить, потому что долго жили в подобном положении".

Кстати, этот фонд, в частности, помогает детям, преодолевшим рак. И перед игрой они приглашают этих детей в раздевалку, показывают им ледовую арену, знакомят с хоккеистами, то есть делают много социальных вещей. Это тоже нас поразило – так велика сила гуманности и доброты.

Потом был следующий день – уже самой игры. За день до начала матча вышел анонс о том, что в воротах команды Belfast Giants будет стоять легендарный Петр Чех – бывший вратарь "Арсенала" и "Челси". Когда ему позвонили по телефону и попросили стать в ворота, он ответил: "В поддержку Украины стану!". Поэтому это был столь большой инфопривод для них и возможность пригласить еще больше людей.

Петр Чех сыграл хоккейный матч в поддержку украинцев / belfastgiants.com

Билетов было распродано почти на 7 тысяч мест. Сначала была автограф-сессия с Петром Чехом. Затем они пригласили детей-беженцев из Украины, живущих в Белфасте, организовали публичное катание: раздали им коньки, и одновременно на льду были взрослые игроки из Херсона, Белфаста. Дети очень радовались, и мы тоже думаем сделать подобное в Украине.

Кстати, специальными гостями на матче были Джо Кеннеди III, специальный посланник США в Северной Ирландии и Стив Бейкер, министр Великобритании по делам Северной Ирландии. Также была помощница Байдена. Мы подарили им джерси сборной Украины, рассказали о разрушенных ледовых аренах, а они выразили сожаление к Украине.



Специальные гости получили хоккейные джерси сборной Украины / фото ФХУ

На арене было большое количество прессы, в том числе BBC, а матч транслировал спортивный канал Sky. Интересная деталь: обычно на таких событиях запрещают флаги государств, но разрешили, и все трибуны были в украинских флагах. Когда играл украинский гимн, его невозможно было слушать без мурашек по коже, люди плакали.

Затем начался матч. Это было что-то невероятное! Выключился свет, зазвучала динамичная музыка, сначала вышла команда Белфаста, а потом наш "Днепр" с их логотипами. Это было настолько большое зрелище, что, думаю, дрожь была у всех. Команды играли с удовольствием, игра завершилась со счетом 9:7, то есть они забросали нам шайбы и мы им забивали.

Еще интересный момент: у них на 12-й минуте останавливают матч и начинают аплодировать. Мы никогда не встречали такого раньше, но оказывается, что у них в команде погиб игрок под номером "12" и так они отдают ему уважение – останавливают матч.

В конце матча организаторы сказали, что из-за публичного сбора и продажи билетов собрали 65 тысяч фунтов.



Организаторы собрали 65 тысяч фунтов в поддержку украинцев / belfastgiants.com

Наши игроки выходили и отдавали болельщикам свои джерси и чувствовали себя настоящими звездами. От себя скажу: когда смотрел матч, то подумал, что не столь важно, сколько средств мы соберем. В такие трудные времена, когда, скажу прямо, украинский хоккей выживает благодаря сверхусилиям, мы делаем все, чтобы после войны этот спорт жил и развивался. Но в этом бесконечном беге можно потерять самое важное – зачем вообще все это?

Так вот, я смотрел матч, смотрел на счастливые лица наших игроков. Видел, как тепло приняли нас и понял, что наш фонд не зря называется "Украинская хоккейная мечта" – мы точно осуществили мечту минимум игроков из команды "Днепр" Херсон и тысяч наших болельщиков, которые сейчас вынуждены жить за границей.

Наверное, в таких простых вещах и будет наша победа – мы стали частью цивилизованного мира. И спорт, прежде всего хоккей, помогает украинцам понять это глубже.