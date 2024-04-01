Многократный чемпион Европы Радивилов впервые стал отцом: щемящее фото

1 апреля 2024, 13:34
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Источник:

Инстаграм Ангелины Кислой

В украинском спортивном сообществе произошло пополнение. 30 марта гимнаст Игорь Радивилов впервые стал отцом.

В семье титулованного атлета по спортивной гимнастике Игоря Радивилова и чемпионки Европы в командном первенстве по спортивной гимнастике Ангелины Кислой произошло счастливое событие. У них родился первенец.

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Первое фото сына спортсменов

Пара рассекретила пол ребенка. Спортсмены будут воспитывать долгожданного сына.

30 марта мы с Игорем стали родителями. Наш сыночек, как долго мы тебя ждали,
– написала Ангелина.

Интересно. Спортсмены находятся в браке с сентября 2016 года. Они поженились сразу после завершения Олимпиады в Рио-де-Жанейро, в которой оба участвовали.

Напомним, что в 2021 году Ангелина завершила карьеру, но из спорта не ушла и начала работать хореографом в сборной Украины. Игорь Радивилов продолжает карьеру.

Достижения Игоря Радивилова в спорте

  • Бронзовый призер Олимпиады-2012
  • 4-кратный призер чемпионатов мира
  • 4-кратный чемпион Европы и еще 5 раз становился призером континентального первенства
  • Трижды становился призером Европейских игр
  • 7-кратный призер Универсиады.
Автор: Денис Іваненко