Украинский футболист Зубков отказался играть под руководством российского тренера

Полузащитник Ференцвароша и сборной Украины Александр Зубков решил приостановить свое участие в матчах из-за войны в Украине.

Зубкова тренирует россиянин

Зубков решил отказаться от выступлений за клуб из Будапешта. Причина – военная атака РФ на Украину. Команду тренирует россиянин Станислав Черчесов.

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Как минимум он пропустит ближайший матч в воскресенье. В клубе ответили на его просьбу согласием. Сказано, что он сейчас переживает за близких и родных, находящихся в Украине.

Пресс-служба Ференцвароша подчеркнула, что клуб выступает за мир. Также клуб отмечает, что спорт должен содействовать миру по всему миру. Но также сообщается, что "фраде" не вмешиваются в политические вопросы. О стране-оккупанте России – ни одного упоминания.

25-летний вингер играет за Ференцварош с лета 2019 года. Он воспитанник Шахтера. Также играл за Мариуполь. Александр Зубков за 18 встреч в составе сборной Украины забил 1 гол.