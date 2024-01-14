Украинец эффектным голом помог своей команде пробиться в четвертьфинал Кубка Англии: видео

В европейском футболе в последнее время появляется все больше украинских игроков. Они выступают как на взрослом, так и на юношеском уровнях в топовых чемпионатах.

Одним из таких является Иван Струк. 16-летний футболист в 2022 году перебрался в Англию, где сначала подписал контракт с академией Челси, а затем перебрался в Сандерленд, пишет 24 Канал.

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Важный гол украинца

В последнем матче его команда U-16 встречалась с Брайтоном в рамках 1/8 финала Кубка Англии. "Черные коты" победили со счетом 3:2 и одним из героев поединка стал именно футболист из Тернопольской области.

Он оставил свой автограф в воротах "чаек" после розыгрыша со штрафного. Украинец оказался первым на мяче после навеса со стандарта с правого фланга и с разворота переправил мяч в сетку ворот соперника.

Смотрите видео с голом украинского футболиста

, В структуре Сандерленда также выступают еще два украинца – Назарий Русин и Тимур Тутеров. Первый играет за основную команду, а второй в свои 18 лет уже успел дебютировать за коллектив U-21.