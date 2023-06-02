Погиб украинский футболист Жидков, приостановивший карьеру в Польше ради службы в ВСУ

2 июня 2023, 21:47
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Источник:

Фейсбук ФК Węgrzcanka Węgrzce Wielkie

Каждый день война забирает самых смелых. К сожалению, ужасные новости с фронта пришли про украинского футболиста Николая Жидкова.

Очередной непоправимой потери понесло украинское спортивное сообщество. Игрок, променявший карьеру в Польше на защиту Родины, вернулся с фронта на щите.

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Никогда не забудем, какой ценой мы обрели независимость

Бывший футболист польской Венжанки Николай Жидков погиб на войне, сообщила клубная пресс-служба. Воину было всего 22 года.

Выйдя на поле, он до последнего вздоха боролся за победу своей команды, а когда дело дошло до борьбы за свободу своей страны, он пожертвовал тем, что мог иметь человек в таком юном возрасте – собственной жизнью. Тебя будет не хватать. Никогда не забудем,
– говорится в сообщении.
 

Редакция 24 Канала выражает соболезнования семье и близким погибшего Героя. Враг обязательно ответит за все жизни, которые забрал.

Что известно про Николая Жидкова

  • Украинец играл в Польше с 2018 года
  • За Венжанку выступал с 2020 по 2022 год
  • После начала полномасштабного вторжения Николай приостановил карьеру футболиста и вернулся в Украину, где защищал нашу страну до последнего.

 

Автор: Денис Іваненко