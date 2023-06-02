Погиб украинский футболист Жидков, приостановивший карьеру в Польше ради службы в ВСУ
Источник:Фейсбук ФК Węgrzcanka Węgrzce Wielkie
Каждый день война забирает самых смелых. К сожалению, ужасные новости с фронта пришли про украинского футболиста Николая Жидкова.
Очередной непоправимой потери понесло украинское спортивное сообщество. Игрок, променявший карьеру в Польше на защиту Родины, вернулся с фронта на щите.
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Никогда не забудем, какой ценой мы обрели независимость
Бывший футболист польской Венжанки Николай Жидков погиб на войне, сообщила клубная пресс-служба. Воину было всего 22 года.
Выйдя на поле, он до последнего вздоха боролся за победу своей команды, а когда дело дошло до борьбы за свободу своей страны, он пожертвовал тем, что мог иметь человек в таком юном возрасте – собственной жизнью. Тебя будет не хватать. Никогда не забудем,
– говорится в сообщении.
Что известно про Николая Жидкова
- Украинец играл в Польше с 2018 года
- За Венжанку выступал с 2020 по 2022 год
- После начала полномасштабного вторжения Николай приостановил карьеру футболиста и вернулся в Украину, где защищал нашу страну до последнего.