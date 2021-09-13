Украинский футболист оформил покер всего за один тайм: видео

В воскресенье, 12 сентября, состоялись три матча 8-го тура Первой лиги-2021/22. Кривбасс на своем поле поиздевался над главным аутсайдером лиги ФК Ужгород (5:0).

Покер Хобленко

Еще по ходу первого тайма покер оформил Алексей Хобленко, а после перерыва точку в матче поставил Владимир Заименко.

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В итоге 5:0 – в пользу Кривбасса в следующем туре Криворожский клуб сыграет 18 сентября против ивано-франковского Прикарпатья, а Ужгород встретится с тернопольской Нивой.

Кривбасс по итогам прошлого сезона повысился в классе, выйдя со второго места группы Б Второй лиги. Сейчас после 8 туров Криворожский клуб идет на втором месте с 19 очками.

Ужгород – дебютант Первой лиги. Закарпатская команда вышла со второй позиции группы А Второй лиги. После 8 туров в текущем чемпионате Первой лиги Ужгород идет на последней строчке в таблице, имея только один зачетный балл.

Видео голов Хобленко