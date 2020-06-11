28-летний украинский защитник бельгийского клуба "Кортрейке" Андрей Бацула будет выступать за минское "Динамо". Клуб арендовал игрока на 1 год.

В своей новой команде футболист будет выступать под 29-м номером. Об этом сообщает официальный сайт минского клуба.

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Что известно об Андрее Бацуле

Бацула родился в Кременчуге 6 февраля 1992 года. Является воспитанником местной школы футбола. В 2009 году стал футболистом полтавской "Ворсклы", однако за основной состав "зелено-белых" не сыграл ни одного матча.

На правах аренды выступал за родной клуб "Кремень" до лета 2014 года, после чего перешел в кировоградскую "Звезду", в составе которой выступал до лета 2017 года. В составе этого клуба провел 87 матчей, в которых набрал 23 результативных балла (9+14). В составе "красно-желтых" выступал вместе с Дмитрием Билоногой.

В июле 2017 года стал футболистом "Александрии", где выступал на протяжении одного сезона. В состоянии "желто-черных" провел 32 матча, набрал три результативных балла (1+2). Играл в плей-офф Лиги Европы против борисовского БАТЭ.

В августе 2018-го перешел в "Кортрейк", где выступал до сих пор. В составе бельгийцев сыграл 29 матчей, набрав три результативных балла (1+2).