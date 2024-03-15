Готов задокументировать измену: украинский футболист готовится получить российское гражданство

После начала полномасштабного вторжения немало украинских спортсменов взяли в руки оружие, чтобы защитить родную страну от оккупантов или же активно начали помогать Силам Обороны. Однако не обошлось и без предателей.

Одним из таких стал футболист Руслан Червяков. Уроженец Днепра, убегая от войны, переехал в Португалию, где играл за юношескую команду Жил Висенте, но впоследствии перебрался “запоребрик”, где подписал контракт с Торпедо и сразу заявил, что собирается стать местной легендой.

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Хочет стать легендой российского футбола

Теперь же сообщается, что он работает над оформлением российского паспорта. Об этом рассказал президент московского клуба Александр Волнушкин, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Мы работаем над тем, чтобы Руслан Червяков получил российское гражданство и спортивное российское гражданство. Это две разные составляющие. Удастся ли завершить все до конца сезона? Не готов утверждать. Это может помешать работе,

– заявил Волнушкин.

Напомним, что Руслан Червяков не единственный предатель среди юных футболистов. После матча юношеской Лиги чемпионов из расположения Шахтера сбежал также Александр Роспутько. Он не появился в аэропорту Бельгии вместе с командой, а впоследствии оказался в России.

Что известно о Руслане Червякове