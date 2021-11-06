Украинский дзюдоист завоевал "бронзу" на международном турнире в Баку

В столице Азербайджана Баку состоялся турнир серии Grand Slam. Украинский дзюдоист Евгений Гончарко завоевал бронзовую награду в весовой категории до 66 килограммов.

Первая медаль на турнирах серии World Tour

Для украинца это первая награда такого уровня. В схватке за бронзовую награду он одолел россиянина.

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Гончарко победил представителя Молдовы Вадима Бунеску, японца Юджи Айду, Якуба Шалимова из России.

Первое место в этой весовой категории занял дзюдоист из Азербайджана Орхан Сафаров. Второе – спортсмен из Молдовы Денис Вьеру.