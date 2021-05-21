Украинки Демко и Чудик – чемпионки Европы U-23 по борьбе

Сборная Украины завоевала ряд медалей на чемпионате Европы U-23 по женской борьбе в Северной Македонии.

Кристина Зоряна Демко в весе до 55 килограмм завоевала "золото". Демко победила россиянку Александру Скиренко – 12:1.

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Оксана Чудик завоевала золотую медаль в весе до 68 килограмм. Она одолела россиянку Вусалу Парфианович – 3:2.

Бронзовую медаль завоевала Лилия Маланчук в весовой категории до 50 килограмм. Маланчук в финале победила немку Лизу Эрсель – 6:0.

Соломия Винник также выиграла "бронзу" в весе до 59 килограмм. Она одолела немку Анну Нюрнбергер – 14:4.

Ранее сборная Украины завоевала три медали по вольной борьбе. Чемпионат в Македонии пройдет с 17 по 23 мая.