Украинскому боксерцу запретили развернуть флаг с символикой "Азова" на турнире в Венгрии
Источник:фейсбук Василя Танкевича
Украинка Диана Петренко завоевала 2-е место на международном турнире по боксу в Венгрии. На пьедестал она вышла с сине-желтым флагом, где был изображён герб полка "Азов".
Организаторы запретили развернуть флаг украинцы
Международный турнир по боксу Bornemissza длился с 6 по 12 июня в Венгрии. Диана Петренко поднялась на пьедестал с почетным вторым местом.
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Во время вручения медалей украинка развернула украинское знамя с гербом полка "Азов".
Этим жестом Диана поддержала пленных воинов и почтила память воина полка Сергея Амброса, в честь которого в честь которого в Черкассах назвали спортивный зал Ambroscrossfight Sportclub, в котором тренируется Диана.
Однако организаторам турнира не понравился этот поступок. Они заставляли спортсменку свернуть флаг, и на третье упорное замечание ей пришлось это сделать.
"Азовец" Дмитрий Кухарчук поддержал жест своей подопечной из Нацкорпуса. Он надеется, что "это известие дойдет до ребят, которые сейчас в плену".
Военный разметил в соцсетях видео с церемонии награждения. На нем видно, как организаторы соревнований сделали девушке несколько замечаний.
Видео с церемонии награждения
К слову. Диана Петренко представляет Черкасскую область, она является членом НацКорпуса.