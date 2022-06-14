Украинскому боксерцу запретили развернуть флаг с символикой "Азова" на турнире в Венгрии

Украинка Диана Петренко завоевала 2-е место на международном турнире по боксу в Венгрии. На пьедестал она вышла с сине-желтым флагом, где был изображён герб полка "Азов".

Организаторы запретили развернуть флаг украинцы

Международный турнир по боксу Bornemissza длился с 6 по 12 июня в Венгрии. Диана Петренко поднялась на пьедестал с почетным вторым местом.

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Во время вручения медалей украинка развернула украинское знамя с гербом полка "Азов".

Этим жестом Диана поддержала пленных воинов и почтила память воина полка Сергея Амброса, в честь которого в честь которого в Черкассах назвали спортивный зал Ambroscrossfight Sportclub, в котором тренируется Диана.

Однако организаторам турнира не понравился этот поступок. Они заставляли спортсменку свернуть флаг, и на третье упорное замечание ей пришлось это сделать.

"Азовец" Дмитрий Кухарчук поддержал жест своей подопечной из Нацкорпуса. Он надеется, что "это известие дойдет до ребят, которые сейчас в плену".

Военный разметил в соцсетях видео с церемонии награждения. На нем видно, как организаторы соревнований сделали девушке несколько замечаний.

Видео с церемонии награждения

Диана Петренко представляет Черкасскую область, она является членом НацКорпуса.