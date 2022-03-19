Украинский боксер защитил чемпионский пояс и посвятил победу стране

В ночь на 19 марта украинский боксер Олег Довгун одержал свою 14-ю победу в 14 поединке на профи-ринге и защитил титул NABA в весовой категории до 55,3 килограмм.

Долгун одолел бельгийца с армянскими корнями Герама Элояна (7-3, 6 КО) и защитил титул чемпиона Северной Америки, сообщает 24 канал.

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Наш соотечественник на протяжении всей дистанции избивал гораздо точнее, тогда как его оппонент сделал акцент на силу и мощь. По итогам поединка судьи прогнозируемо разошлись во мнениях: 96-94, 97-93 в пользу украинца против 94-96 – Элояна.

Победа для Украины

По словам Довгуна, перед поединком ему было тяжело сосредоточиться на боксе из-за войны, которую Украина ведет против российских оккупантов.

"Это тяжело. Я пытаюсь блокировать в своем уме то, что происходит в моей стране, но я думаю об этом все время. Я хочу выиграть и сделать людей счастливыми хотя бы одну ночь. Я борюсь за украинский народ, за нашу свободу. Часть денег из своего гонорара за бой я пожертвую в помощь Украине", – сказал он.