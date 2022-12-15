Наследник братьев Кличко узнал соперника: поединок состоится 17 декабря

Украинский супертяж Виктор Вихрист свой ближайший поединок проведет 17 декабря. Соперником украинца станет американский ветеран Франклин Лоуренс.

В субботу, 17 декабря, в немецком Геппингене украинский боксер супертяжеловес Виктор Вихрист проведет бой против опытного Франклина Лоуренса.

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Что известно о сопернике Вихриста

Американец последний раз выходил на профессиональный ринг еще в 2016 году.

Тогда Лоуренс провел бой против знаменитого Энди Руиса, которому проиграл единодушным решением судей.

Всего на профи-ринге 47-летний американец провел 26 поединков.

На его счету 21 победа, две ничьи и три поражения.

Напомним, что за свои габариты (рост 196 см) и нокаутирующий удар Вихриста называют "наследником братьев Кличко". В рейтинге boxrec украинец занимает 58-е место в дивизионе супертяжеловесов. А среди украинских супертяжеловесов Виктор занимает третье место за Усиком и Сиренко.

Свой последний поединок Вихрист провел в августе 2022 года. Тогда украинец победил американца Кевина Джонстона.

Поединок против Франклина Лоуренса станет для Виктора одиннадцатым. В десяти предыдущих боях украинский боксер одерживал исключительно победы.