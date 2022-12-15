У суботу, 17 грудня, у німецькому Геппінгені український боксер суперважковаговик Віктор Вихрист проведе бій проти досвідченого Франкліна Лоуренса.
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Що відомо про суперника Вихриста
- Американець востаннє виходив на професійний ринг ще у 2016 році.
- Тоді Лоуренс провів бій проти знаменитого Енді Руїса, якому програв одностайним рішенням суддів.
- Всього на профі-рингу 47-річний американець провів 26 поєдинків.
- На його рахунку 21 перемога, дві нічиї та три поразки.
Нагадаємо, що за свої габарити (зріст 196 см) і нокаутуючий удар Вихриста називають "спадкоємцем братів Кличків". У рейтингу boxrec українець посідає 58-е місце у дивізіоні супертяжів. А серед українських суперважковаговиків Віктор займає третє місце за Усиком і Сіренком.
Свій останній поєдинок Вихрист провів у серпні 2022 року. Тоді українець переміг американця Кевіна Джонстона.