У суботу, 17 грудня, у німецькому Геппінгені український боксер суперважковаговик Віктор Вихрист проведе бій проти досвідченого Франкліна Лоуренса.

Читайте також "Цей поєдинок хоче весь світ": Ф'юрі анонсував мегафайт на 2023 рік

Що відомо про суперника Вихриста

Американець востаннє виходив на професійний ринг ще у 2016 році.

Тоді Лоуренс провів бій проти знаменитого Енді Руїса, якому програв одностайним рішенням суддів.

Всього на профі-рингу 47-річний американець провів 26 поєдинків.

На його рахунку 21 перемога, дві нічиї та три поразки.

Нагадаємо, що за свої габарити (зріст 196 см) і нокаутуючий удар Вихриста називають "спадкоємцем братів Кличків". У рейтингу boxrec українець посідає 58-е місце у дивізіоні супертяжів. А серед українських суперважковаговиків Віктор займає третє місце за Усиком і Сіренком.

Свій останній поєдинок Вихрист провів у серпні 2022 року. Тоді українець переміг американця Кевіна Джонстона.

Цікаво! Поєдинок проти Франкліна Лоуренса стане для Віктора одинадцятим. У десяти попередніх боях український боксер здобував виключно перемоги.