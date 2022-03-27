Украинский боксер организовал благотворительный поединок: видео мощного нокаута

Украинский боксер Александр Захожий победил представителя Греции Евгениоса Лазаридиса. Поединок был благотворительным.

Боксер помогает своим землякам

Захожий родился в Каменском, но более пяти лет проживает в Германии после подписания контракта с промоутерской компанией Faecher Sport Management.

Читайте также Усик рассказал о начале подготовки к реваншу против Джошуа: видеообращение

Бой Захожего и Лазаридиса прошел в немецком городе Дортмунд. Этот поединок был благотворительным. Он был организован для сбора средств на поддержку Украины.

Мои промоутеры организовали бой для сбора средств в поддержку Украины. Будет прямая платная трансляция в Европе и Америке,

– отметил боксер накануне поединка.

Украинец нокаутировал Лазаридиса еще в первом раунде.

Видео нокаута

Александр и его супруга Анастасия с самого начала вторжения России в Украину занимаются волонтерством.