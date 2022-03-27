Украинский боксер организовал благотворительный поединок: видео мощного нокаута
Источник:FightHype.com
Украинский боксер Александр Захожий победил представителя Греции Евгениоса Лазаридиса. Поединок был благотворительным.
Боксер помогает своим землякам
Захожий родился в Каменском, но более пяти лет проживает в Германии после подписания контракта с промоутерской компанией Faecher Sport Management.
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Бой Захожего и Лазаридиса прошел в немецком городе Дортмунд. Этот поединок был благотворительным. Он был организован для сбора средств на поддержку Украины.
Мои промоутеры организовали бой для сбора средств в поддержку Украины. Будет прямая платная трансляция в Европе и Америке,
– отметил боксер накануне поединка.
Украинец нокаутировал Лазаридиса еще в первом раунде.
Видео нокаута
Александр и его супруга Анастасия с самого начала вторжения России в Украину занимаются волонтерством.
- Захожий провел на профессиональном ринге 17 боев, в каждом из которых одержал победу.
- Лазаридис одержал за карьеру 17 побед при трех поражениях.