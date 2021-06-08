Украинский боксер Хижняк феерически победил россиянина и выиграл олимпийскую квалификацию

В Париже (Франция) проходит Европейский лицензионный турнир, который является отбором на Олимпийские игры в Токио.

Украинский боксер Александр Хижняк в финале весовой категории до 75 кг раздельным решением судей выиграл у чемпиона мира-2019, россиянина Глеба Бакши.

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Бой получился очень интенсивным. Оба бойца боксировали в схожей манере, и первый раунд остался за украинцем лишь со счетом 3:2. Правда, во втором градус борьбы стал обостряться, и бойцы даже позволили себе удары после гонга.

Тем не менее, Хижняк забрал второй раунд полностью – 5:0. Исправить ситуацию Бакши не смог, но все же оказал очень серьезное сопротивление, и в итоге победа Хижняка получилась раздельным решением судей. Это немного даже расстроило Хижняка после окончания боя, но все же победа есть победа.

Также отметим, что 25-летний украинец вышел в финал квалификационных соревнований на отказ соперника. Александра в полуфинале ждал поединок против армянина Армана Дарчиняна, но его оппонент снялся.

Хижняк – четвертый украинский боксер, который завладел путевкой на Олимпиаду. До этого обладателями лицензий стали Николай Буценко, Ярослав Харциз и Анна Лысенко.