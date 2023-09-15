Украинский боксер Далакян будет защищать свой чемпионский пояс в бою в Японии

Чемпион WBA в самом легком весе Артем Далакян проведет защиту своего чемпионского пояса в бою против обязательного претендента Сеиго Акуи. Это сражение состоится в Японии.

По данным BoxRec, бой состоится 15 ноября в Японии. Местом проведения избрали арену Кокугикан.

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Для Далакяна это будет 23-й бой на профессиональном ринге. В последний раз он боксировал 28 января 2023 года, когда в Лондоне провел защиту своего чемпионского титула в бою против Давида Хименеса. Далакян выиграл единогласным решением судей. Для украинского боксера это была шестая защита его чемпионского титула.

Что касается Сеиго Акуи, то он на профессиональном ринге провел 21 бой. Но победы одержал только у 18 из них, еще дважды проиграв. Все свои бои 28-летний японец провел у себя на родине. Так что и бой против Далакяна тоже будет домашним для Акуи.