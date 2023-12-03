Украинский боец Потеря проиграл нокаутом в бою с дебютантом UFC: видео

В ночь со 2 на 3 декабря в городе Остин, штат Техас, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 52. В андеркарде в октагон вышел украинец Игорь Потеря и дебютировавший в UFC бразилец Родолфо Беллато.

В начале второго раунда Поттер устроил успешную атаку, в результате которой Беллато оказался на полу. Казалось, что бразильцу будет трудно восстановиться, ведь украинец продолжал наносить удары, но Беллато удалось подняться.

Смотрите также МакГрегор раскритиковал правительство Ирландии: ему грозит два года тюрьмы

Избиение, кровь и нокаут

Однако через несколько моментов сам Потеря оказался на коньке и прижат к клетке. Бразилец продолжал активно атаковать украинца, который уже был не в состоянии дать ответ.

Во втором раунде Беллато совершил тейкдаун, зашел в фул-маунт и, прижав соперника к сетке, начал добивать. Судья остановил поединок и зафиксировал победу бразильца техническим нокаутом.

Это 5-е поражение украинца Игоря Поттери в профи-карьере.

Видео боя