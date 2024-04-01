Украинский боец на кулаках показал, как выживал с семьей в разрушенном Мариуполе: тяжелые кадры

После начала полномасштабного вторжения множество украинских городов подверглись массированным ракетным ударам. Больше всего же в первые месяцы пострадал Мариуполь, который оккупанты уничтожали 24/7.

В это время в родном городе находился украинский боец на голых кулаках Бовар Ханаков. Он в начале волонтерил и помогал землякам, а впоследствии все же смог выбраться из окруженного города и сейчас продолжает доносить миру правду о Мариуполе.

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Жуткие воспоминания

Бовар в своих соцсетях поделился воспоминаниями о родном городе. Он опубликовал пост, в котором показал один из последних своих дней в Мариуполе.

Спортсмен даже вешал украинский флаг в полуразрушенном городе и описал ужасные подробности конца зимы – начала весны 2022 года:

Это был один из последних дней в моем городе Мариуполь. Именно в этот момент все уже было уничтожено. Были убиты некоторые друзья, с которым я вырос. Мой ребенок был отравлен и нуждался в медицинской помощи. Больницы были уничтожены, все спасательные службы не функционировали.

Бовар Ханаков рассказал, что погибшие люди просто лежали по всему городу, а он был последним из тех, кто мог помочь своей семье и людям в подвале.

"Этот запах невозможно описать. Город был разграблен и, чтобы найти еду и воду, нужно было чудо. Людей, которые со мной выходили, чтобы найти еду, были убиты. Я остался один, кто мог помочь моей семье и людям в подвале.

Единственное, о чем я молился, чтобы выжила моя семья. Я не знаю, как описать, что я чувствовал, выходя из подвала. И после того, что я пережил и видел, я не буду таким, как раньше", – написал Ханаков.

В конце сообщения спортсмен призвал людей ценить каждый день своей жизни, ведь никогда не знаешь, что произойдет завтра:

Тем, кто это прочитал, хочу сказать одно: цените каждый день, каждый вздох. Берегите и чаще балуйте своих близких. Пусть Бог вас благословит и у вас все будет хорошо.

Смотрите видео из разрушенного Мариуполя

. Бовар Ханаков имеет опыт выступлений на боксерском ринге, но популярность и значительных успехов достиг именно в боях на голых кулаках. Он объявил об окончании карьеры 17 февраля 2024 года.