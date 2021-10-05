Украинский баскетболист Михайлюк показал результативную игру в первом матче за Торонто

Украинский защитник Святослав Михайлюк провел свой дебютный поединок за Торонто. Баскетболист показал, что готов помочь команде выполнить задачу на сезон.

Результативный дебют украинца

24-летний баскетболист набрал 13 очков в предсезонной игре против Филадельфии. Торонто переиграло соперника со счетом 123:107 (28:25, 39:29, 33:23, 23:30).

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Новый клуб Святослава Михайлюка владел преимуществом на протяжении всего матча. Лишь последняя четверть завершилась победой соперника. Защитник не получил место в стартовой пятерке, но провел на площадке 23 минут. Отличился не только 13 пунктам, но и сделал 4 подбора и 5 передач.

В новой команде украинец выступает под 14-м номером. Свой следующий матч Торонто проведет против той же Филадельфии (8 октября). Перед стартом нового сезона НБА клуб Михайлюка проведет еще четыре спарринга.

Для украинского баскетболиста Торонто уже четвертая команда в карьере. Перед этим Святослав играл за Лейкерс, Детройт и Оклахому.

В сезоне 2020/2021 Михайлюк выступал в двух клубах – Детройте и Оклахоме. В составе последнего демонстрировал лучшую статистику в карьере (10.3 очка, 3.0 подбора, 1.8 передачи) за 23 минуты на паркете.

Филадельфия – Торонто видеообзор матча