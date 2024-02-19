Топовые игроки УПЛ вероятно отдыхали в других странах на сборах: фотодоказательства и кто извинился

В начале года украинские клубы отправились в зарубежные сборы. Однако довольно много игроков засветились на фото в других странах со своими любимыми, а не на тренировках с командой.

Динамо, Шахтер и другие команды выбрали Турцию для проведения подготовки, тогда как Кривбасс, Полесье и Металлист 1925 выбрали Испанию, а Рух выбрал Словению. Единственным клубом, который полностью готовился в Украине, был Минай.

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Кто из игроков засветился на отдыхе с семьей

14 января Шахтер прибыл в Турцию для начала сборов, а уже 30 января Георгий Судаков поделился фотографиями с отдыха в Дубае на своей странице в инстаграме.

Судаков с женой / Коллаж Tribuna.com

Что сказали на это в клубе: "Отвечая на запрос Tribuna.com сообщаем, что в выходные дни футболисты могут использовать свое время по своему усмотрению. Это дело каждого игрока в отдельности. Поэтому предлагаем обратиться к самим игрокам".

Сам же Судаков рассказал, что просто больше времени хотел провести с семьей, поэтому они встретились в ОАЭ. Он также извинился за опубликованные фото.

"Нам дали три дня выходных. Я хотел встретиться с семьей. У нас был выбор: или они приедут к нам в Турцию, или я приеду в Дубай, потому что там у семьи была пересадка. Мы решили встретиться в ОАЭ, потому что так получалось на один день дольше побыть с семьей.

Я хотел бы извиниться за те фото, которые были опубликованы. Считаю это неправильным в наше время, это не надо было делать. Понимаю, что сейчас многие не могут выехать на отдых или встретиться со своими семьями, и эти фото неуместны".

Ефим Конопля вероятно был в Куршевеле

В то время, когда Георгий Судаков отдыхал в Дубае, жена защитника Шахтера Ефима Конопли, Анастасия, активно делилась контентом со своего отдыха во французском Куршевеле. Сам футболист не показывал свое лицо на опубликованных материалах, однако на одной из фотографий видно мужскую руку, которую можно предположить, что принадлежит именно Ефиму.

Возлюбленная футболиста / Коллаж Tribuna.com

Конопля опроверг информацию и заявил, что не посещал Францию:

"Я не был нигде, все время находился в турецком месте пребывания Шахтера. Моя жена отдыхала вместе с родителями, друзьями и нашим ребенком без меня".

Однако есть одна важная деталь, левая рука на фотографиях действительно очень похожа, а часы с похожим серым ремешком являются типичной чертой Ефима. Такие часы несколько раз фигурировали на его фотографиях ранее.

Вероятно на курорте был и футболист / Коллаж Tribuna.com

Часы, которые вероятно на фото / Коллаж Tribuna.com

Габелок поделился фото из Парижа

Еще один из игроков поделился фото из Франции. Полузащитник Металлиста 1925 Артем Габелок отвел свою возлюбленную в Париж, где сделал ей предложение. Пара активно делилась кадрами с этого отдыха в социальных сетях. Поскольку невеста футболиста Дарья подробно освещала большинство моментов на своей странице, можно предположить, что молодожены провели во Франции несколько дней. Следует отметить, что предложение Артема состоялось прямо у Эйфелевой башни.

Габелок со своей девушкой / Фото с инстаграма игрока

Металлист 1925, который сейчас находится на сборах в Испании, ответил на запрос об отъезде своего игрока во Францию:

"Во время сборов иногда есть выходные. В клубе не возражают тому, чтобы игроки делали в свободное время то, что желают. Однако все перемещения контролируются руководством. Сейчас вы можете видеть в наших социальных сетях матчей, где Габелок в расположении команды. Во Франции его не осталось".