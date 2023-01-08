Украинские военные сыграли в футбол в перерыве между вражескими обстрелами: мощное видео

Украинские военные жертвуют своими жизнями ради спокойного сна своих земляков. Даже в разрушенных селах или передовой наши защитники находят время, чтобы разрядиться.

Соцсетями ширится видео, как военные ВСУ собрались, чтобы сыграть в любимую игру миллионов – футбол. Сделали они это в полном снаряжении, весящем немало килограммов.

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В такой военной одежде сложно продемонстрировать техническую игру да еще и на разрушенном футбольном поле. Однако даже качество поля не помешает защитникам на несколько минут отвлечься от постоянных обстрелов.

Украинские защитники играют в футбол: смотрите видео

Именно благодаря воинам украинский футбол не умер, а восстановился с некоторым перерывом. Клубы и непосредственно футболисты не перестают благодарить защитников за то, что могут проводить матчи не только за рубежом, но и в Украине.

Все клубы УПЛ, кроме Десны и Мариуполя, продолжают выступать в украинском первенстве. Напомним, что первый круг УПЛ закончился. Футболисты постепенно возвращаются из отпусков и улетают с командами на тренировочные сборы за границу.

Днепр-1 является лидером чемпионата по итогам первого круга сезона-2022/2023. Днепряне на 5 баллов опередили украинские гранды Шахтер и Динамо.