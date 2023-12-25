Очаровательная Магучих и загадочная Белодед: звезды украинского спорта поздравляют с Рождеством

Начиная с этого года в Украине христиане западного и восточного обрядов вместе отмечают Рождество Христово. С праздником активно поздравляют звездные украинские спортсмены.

Рождество – это особый праздник, которое преимущественно отмечают в семейном кругу. В этот день принято загадывать самые заветные пожелания. Не стали исключением украинские спортсмены. Сайт 24 Канала подготовил подборку поздравлений от наших звезд.

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Виталий Кличко: Приближать и беречь в сердцах Веру в нашу Победу

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко подготовил праздничное видео, в котором обратился к своим подписчикам. В кругу защитников Украины наш чемпион поздравил с праздником Рождества и пожелал осуществления самых заветных мечтаний.

"Еще одно Рождество, когда несказанно хочется чуда…

Ибо еще один год был годом борьбы за наше существование.

Но Украина выстояла. Сражаются наши воины. А мы работаем и поддерживаем их.

Обнимите близких, помните о друзьях. Пошлите подарочки защитникам на фронт.

С Рождеством Христовым и грядущим Новым годом!", – сказал Виталий Кличко.

Виталий Кличко поздравил с Рождеством: смотрите видео

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский призвал в это тяжелое время поддержать своих родных и близких. Также наставных "бело-синих" пожелал не терять веру в лучшее будущее.

"Дорогие Друзья, поздравляю Вас с Рождеством Христовым! В это время, когда наша Украина переживает испытание войны, пусть этот Светлый Праздник принесет Вам Надежду и Веру в лучшее Будущее. Пусть Рождественская звезда освещает Ваши сердца.

Желаю Вам всем находить Силу у Ваших родных и близких… Совместно преодолевать трудности… Приближать и беречь в сердцах Веру в нашу Победу.

Пусть этот Праздник будет временем лучших впечатлений и взаимопонимания… Не стесняйтесь обнять. Ваши близкие дополнительный раз…Цените каждую встречу…Делитесь любовью и надеждой…Сохраняйте Рождественское настроение в своих сердцах.

С наилучшими пожеланиями! Счастливого Рождества, Победы и Мира в нашей Украине!" – написал Шовковский.

Александр Шовковский поздравил с Рождеством / скриншот с инстаграммы

Семья Луниных тоже отмечает Рождество 25 декабря. Вратарь мадридского Реала опубликовал праздничное фото у елки. Рядом с Андреем его жена Анастасия и маленький сынишка.

Желаем Вам счастливого Рождества! Мира, Добра, Любви и Победы!,

– написал Лунин.

Семья Луниных поздравляет украинцев с Рождеством / Фото с инстаграммы спортсмена

Спасибо ВСУ за Рождество

Жена чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина поблагодарила за Рождество Вооруженные Силы Украины.

Поздравление от Екатерины Усик / скриншот из инстаграммы

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук отметила Рождество в Карпатских горах. Праздничным настроением она поделилась со своими поклонниками.

Праздничное настроение Марины Бех-Романчук / фото из инстаграммы спортсменки

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Дарья Билодид поздравила своих подписчиков с Рождеством красивой фотографией у елки.

Поздравляю всех с Рождеством!

– написала Дарья.

Загадочная Дарья Белодид / Фото из инстаграммы украинской дзюдоистки

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих очаровала своих фанатов праздничным образом. Звездная легкоатлетка получила подарок на праздник.

Ярослава Магучих празднует Рождество / Фото с инстаграммы украинской легкоатлетки