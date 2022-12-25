"Пусть единственная мечта украинцев наконец-то сбудется": украинские спортсмены поздравляют с Рождеством

Многие украинцы в этом году впервые отмечают Рождество по Григорианскому календарю, а точнее 25 декабря. Исключением не стали звезды украинского спорта.

Украинцы собирают за большим столом, чтобы провести этот праздничный день в кругу семьи. Но не следует забывать, благодаря кому нам удается спокойно отпраздновать светлый праздник Рождества. Сайт 24 канала собрал первую подборку поздравлений от украинских звезд спорта

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Гераскевич: Уже не каждая семья сможет собраться полным составом

Украинские спортсмены тоже провели этот праздник в семейном кругу. Для бывшей третьей ракетки мира Элины Свитолиной и ее мужа Гаэля Монфиса это Рождество стало первым в статусе родителей. 15 октября теннисные супруги стали родителями, у пары родилась дочь Скай.

Поздравляем всю вашу семью и близких с Рождеством! Пусть ваши дни будут исполнены радости, любви и мира. Счастливых праздников,

– поздравила украинская теннисистка.



Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото из инстаграмма украинской теннисистки

Также это Рождество стало первым в роли папы для голкипера сборной Украины и мадридского Реала Андрея Лунина.

С праздниками всех, крепкого здоровья и да хранит вас Господь,

– подписал фото футболист.



Семья Луниных празднует Рождество / Фото с инстаграмма футболиста Реала

Другой лидер сборной Украины по теннису Марта Костюк отпраздновала Рождество в Мельбурне, где уже 16 декабря стартует Открытый чемпионат Австралии.

Я очень счастлива и мне посчастливилось провести Рождество этого года со своей австралийской семьей,

– написала Костюк.



Марта Костюк празднует Рождество в Мельбурне / Фото из инстаграмма теннисистки

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич пришел в Санту с флагом Украины. Интересно, что Сантой оказался отец и тренер спортсмена – Михаил Гераскевич.

Вся Украина, как весь мир, хочет праздновать праздники в семейном, теплом, тихом, мирном кругу, как это было раньше. Однако уже не каждая семья сможет собраться в полном составе. Пусть одна единственная мечта всех украинцев наконец-то сбудется! Уверен, что это произойдет очень скоро. Слава Украине! Тихих и спокойных праздников!

– приветствовал скелетонист.



Семья Гераскевичей поздравляет украинцев с Рождеством / Фото с инстаграмма спортсмена

Дарья Бондарь: Хотим пожелать миру нашей Украине

Семья защитника донецкого Шахтера Валерия Бондаря тоже отмечает Рождество 25 декабря. Жена футболиста Дарья Савина показала несколько фотографий с новогодней семейной фотосессии.

От всего сердца наша семья хочет поздравить с Рождеством всех празднующих сегодня! Хотим пожелать миру нашей Украине и всем украинцам! Безграничное счастье, здоровье и радость. Пусть ваш дом всегда будет наполнен – уютом, теплом и улыбками! А Божечка да хранит вас и ваших близких!,

– подписала счастливые фотографии Дарья.



Семья Бондарей празднуют Рождество / Фото из инстаграмма Дарьи Бондарь (Савиной)

В гости к полузащитнику полтавской Ворсклы Денису Олейнику тоже пришел Санта.

С Рождеством! Спасибо за прекрасный день,

– подписал фото футболист.



Денис Олейник поздравляет всех со светлым праздником Рождества / Фото из инстаграмма футболиста