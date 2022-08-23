"Цвета, которые знает весь мир": украинские спортсмены поздравили с Днем Флага
Весь украинский народ 23 августа отмечает День Государственного флага. Некоторые еще даже не проснулись, как украинские спортсмены уже поздравили земляков и родную страну с символическим праздником.
Свитолина: Цвета смелости, цвета несокрушимости
Сайт 24 канала решил собрать для вас подборку поздравлений от топовых украинских спортсменов, которые ежедневно поднимают сине-желтый флаг на соревнования выше других. Одной из первых была первая ракетка Украины Элина Свитолина.
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Теннисистка, которая уже в октябре родит дочь, выложила у себя в инстаграмме фото соревнований. Там счастливая после победы Элина позирует на фоне украинского флага. Фотографы поймали классный момент, символизирующий все единство нашего народа.
Свитолина заявила, что сейчас, как никогда, синий и желтый цвета воплощает в себе несокрушимость и борьбу.
Цвета, которые сегодня знает весь мир! Цвета смелости. Цвета несокрушимости. Цвета борьбы. Цвета независимости. Поздравляю всех украинцев с Днем Государственного флага Украины,
– поздравила Свитолина.
Отметим, что, несмотря на беременность, Элина активно помогает родной стране в войне против России. Она организует благотворительные аукционы, посещает события, посвященные помощи Украине и является послом платформы United24.
Ризатдиновая: Желтый и голубой – символ победы
С самого утра украинцев с национальным праздником поздравила бронзовый призер по художественной гимнастике Анна Ризадинова.
С Днем Знамени, Украина! Я всегда знала, что у нас самые красивые цвета флага. В них заложена свобода и несокрушимость. И сейчас для всего
мир, желтый и голубой символ победы,
– заверила Ризадинова.
Ризатдинова поздравила с праздником / Фото с инстаграмма гимнастки
К поздравлениям присоединилась целая плеяда каратистов – самая титулованная каратистка мира и Украины Анжелика Терлюга, призеры соревнований Катарина Кривая и Ризван Талибов.
Одесситка чуть ли не на каждых соревнованиях делает так, чтобы украинский гимн раздавался после турниров.
Терлюга поздравила с Днем Флага / Фото с инстаграмма каратистки
Талибов: Цвет свободы
Бронзовый призер чемпионата Европы по карате Ризван Талибов заявил, что цвета нашего флага символизируют свободу.
Поздравления от Талибова / Скриншот со сторис каратиста
А Екатерина Кривая поздравила украинцев красивой фотографией с флагом Украины.
Кривая поздравила с Днем Флага / Фото со сторис каратистки
Украинцев также поздравил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Борец стал автором единственного "золота" Украины на Олимпиаде-2020 в Токио.
Титулованный спортсмен выложил как раз фото после победы в финале Игр-2020. Беленюк с сине-желтым флагом выполнил гопак прямо на ковре.
Беленюк поздравил с праздником / Фото с инстаграмма Жана
С праздником поздравил легендарный голкипер сборной Украины и Шахтера Андрей Пятов. Футболист выложил в фото, где с капитанской повязкой и флагом Украины выводил национальную команду на поле.
Самый любимый. Самый родной,
– написал Пятов.
Голкипер поздравил с праздником / Фото с инстаграмма Пятова
Украинцы получили поздравление от серебряного призера Паралимпиады-2020 в фехтовании на колясках на рапире Натальи Морквич и паралимпийского чемпиона-2016 в сабле Андрея Демчука.
С Днем Государственного флага, Украина,
– поздравила Морквич.
Поздравление от Морквич / Фото из соцсетей фехтовальщицы
Демчук: С праздником, дорогой
С праздником, дорогой,
– написал Демчук.
Демчук поздравил с Днем Флага / Фото фехтовальщика
Саладуха: Цвета победы
Поздравила с национальным праздником в своих соцсетях бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне в тройном прыжке Ольга Саладуха.
Саладуха поздравила с праздником / Фото с инстаграмма бывшей легкоатлетки