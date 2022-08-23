"Цвета, которые знает весь мир": украинские спортсмены поздравили с Днем Флага

Весь украинский народ 23 августа отмечает День Государственного флага. Некоторые еще даже не проснулись, как украинские спортсмены уже поздравили земляков и родную страну с символическим праздником.

Свитолина: Цвета смелости, цвета несокрушимости

Сайт 24 канала решил собрать для вас подборку поздравлений от топовых украинских спортсменов, которые ежедневно поднимают сине-желтый флаг на соревнования выше других. Одной из первых была первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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Теннисистка, которая уже в октябре родит дочь, выложила у себя в инстаграмме фото соревнований. Там счастливая после победы Элина позирует на фоне украинского флага. Фотографы поймали классный момент, символизирующий все единство нашего народа.

Свитолина заявила, что сейчас, как никогда, синий и желтый цвета воплощает в себе несокрушимость и борьбу.

Цвета, которые сегодня знает весь мир! Цвета смелости. Цвета несокрушимости. Цвета борьбы. Цвета независимости. Поздравляю всех украинцев с Днем Государственного флага Украины,

– поздравила Свитолина.

Отметим, что, несмотря на беременность, Элина активно помогает родной стране в войне против России. Она организует благотворительные аукционы, посещает события, посвященные помощи Украине и является послом платформы United24.

Ризатдиновая: Желтый и голубой – символ победы

С самого утра украинцев с национальным праздником поздравила бронзовый призер по художественной гимнастике Анна Ризадинова.

С Днем Знамени, Украина! Я всегда знала, что у нас самые красивые цвета флага. В них заложена свобода и несокрушимость. И сейчас для всего

мир, желтый и голубой символ победы,

– заверила Ризадинова.



Ризатдинова поздравила с праздником / Фото с инстаграмма гимнастки

К поздравлениям присоединилась целая плеяда каратистов – самая титулованная каратистка мира и Украины Анжелика Терлюга, призеры соревнований Катарина Кривая и Ризван Талибов.

Одесситка чуть ли не на каждых соревнованиях делает так, чтобы украинский гимн раздавался после турниров.



Терлюга поздравила с Днем Флага / Фото с инстаграмма каратистки

Талибов: Цвет свободы

Бронзовый призер чемпионата Европы по карате Ризван Талибов заявил, что цвета нашего флага символизируют свободу.



Поздравления от Талибова / Скриншот со сторис каратиста

А Екатерина Кривая поздравила украинцев красивой фотографией с флагом Украины.



Кривая поздравила с Днем Флага / Фото со сторис каратистки

Украинцев также поздравил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Борец стал автором единственного "золота" Украины на Олимпиаде-2020 в Токио.

Титулованный спортсмен выложил как раз фото после победы в финале Игр-2020. Беленюк с сине-желтым флагом выполнил гопак прямо на ковре.



Беленюк поздравил с праздником / Фото с инстаграмма Жана

С праздником поздравил легендарный голкипер сборной Украины и Шахтера Андрей Пятов. Футболист выложил в фото, где с капитанской повязкой и флагом Украины выводил национальную команду на поле.

Самый любимый. Самый родной,

– написал Пятов.



Голкипер поздравил с праздником / Фото с инстаграмма Пятова

Украинцы получили поздравление от серебряного призера Паралимпиады-2020 в фехтовании на колясках на рапире Натальи Морквич и паралимпийского чемпиона-2016 в сабле Андрея Демчука.

С Днем Государственного флага, Украина,

– поздравила Морквич.



Поздравление от Морквич / Фото из соцсетей фехтовальщицы

Демчук: С праздником, дорогой

С праздником, дорогой,

– написал Демчук.



Демчук поздравил с Днем Флага / Фото фехтовальщика

Саладуха: Цвета победы

Поздравила с национальным праздником в своих соцсетях бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне в тройном прыжке Ольга Саладуха.



Саладуха поздравила с праздником / Фото с инстаграмма бывшей легкоатлетки