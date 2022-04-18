Украинские шпажисты вырвали "бронзу" Кубка мира, обыграв олимпийских чемпионов
Во французском Париже состоялся этап Кубка мира по фехтованию. Украинские шпажисты не уехали из столицы Франции без награды.
Победа на характере
Мужская сборная Украины в составе Игоря Рейзлина, Яна Сыча, Никиты Кошмана и Виталия Свистиля поднялась на третье место пьедестала по итогам командных соревнований. На пути к "бронзе" украинцы встретились с четырьмя соперниками, одержав победы и одно поражение, пишет 24 канал.
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Отметим, что наши фехтовальщики проиграли только венгерским шпажистам, ставшим победителями французского этапа Кубка мира. С ними украинцы сошлись на стадии полуфинала (42:45).
До этого Рейзлин и компания разгромили оппонентов из Израиля (45:31) и Казахстана (42:21).
В бронзовой встрече соперником Украины стала Япония. Украинцы забрали из-под носа японцев награду, опередив оппонентов, ставших на Олимпиаде-2020 в Токио чемпионами, только на одно очко – 40:39.
Видео поединков за наградыНапомним! На Олимпийских играх в Токио украинец Игорь Рейзлин стал третьим в индивидуальной шпаге.