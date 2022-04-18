Перемога на характері

Чоловіча збірна України у складі Ігоря Рейзліна, Яна Сича, Нікіти Кошмана та Віталія Свистіля підійнялась на третю сходинку п'єдесталу за підсумками командних змагань. На шляху до "бронзи" українці зустрілись із чотирма суперниками, здобувши перемоги та одну поразку, пише 24 канал.

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Відзначимо, що наші фехтувальники програли лише угорським шпажистам, які стали переможцями французького етапу Кубка світу. З ними українці зійшлись на стадії півфіналу (42:45).

До цього Рейзлін і компанія розгромили опонентів із Ізраїлю (45:31) та Казахстану (42:21).

У бронзовій зустрічі суперником України стала Японія. Українці забрали з-під носа японців нагороду, випередивши опонентів, які на Олімпіаді-2020 у Токіо стали чемпіонами, лише на одне очко – 40:39.

Відео поєдинків за нагороди

Нагадаємо! На Олімпійських іграх у Токіо українець Ігор Рейзлін став третім в індивідуальній шпазі.